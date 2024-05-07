07.05.2024 10:53 Рита Парфенова

Почесний громадянин міста Харкова Володимир Пономаренко відзначає день народження

Харківський міський голова Ігор Терехов 7 травня привітав з днем народження вченого-економіста, ректора Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця Володимира Пономаренка.

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова опубліковано на сайті міськради, передає РЕДПОСТ.

«Вітаю з днем народження досвідченого керівника, блискучого викладача і талановитого науковця! За Вашого ректорства Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця безупинно розвивається та досягає вагомих успіхів на міжнародному рівні.



Бажаю Вам міцного здоров’я, сил та наснаги для подальшої плідної праці на благо незламного міста-героя Харкова та незалежної України!» - говориться у привітанні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов привітав містян з Великоднем.