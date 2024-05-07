Почесний громадянин міста Харкова Володимир Пономаренко відзначає день народження

Харківський міський голова Ігор Терехов 7 травня привітав з днем народження вченого-економіста, ректора Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця Володимира Пономаренка.
Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова опубліковано на сайті міськради, передає РЕДПОСТ.
«Вітаю з днем народження досвідченого керівника, блискучого викладача і талановитого науковця! За Вашого ректорства Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця безупинно розвивається та досягає вагомих успіхів на міжнародному рівні.
Бажаю Вам міцного здоров’я, сил та наснаги для подальшої плідної праці на благо незламного міста-героя Харкова та незалежної України!» - говориться у привітанні.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Комментариев: 0
Сьогодні успіх супроводжує того, хто діє розумно. День буде продуктивним, ризик помилитися мінімальний. Скористайтеся цим для порядку у справах та фінансах, обмірковуючи свої плани.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Удень очікується дощ із грозою, який ввечері перейде у сильний дощ.
Сьогодні у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день планетаріїв.
влажность:
давление:
ветер: