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07.05.2024  11:11   Рита Парфенова

Відділ видачі паспортів призупинив роботу на Харківщині

Дергачівський відділ Головного управління Державної міграційної служби у Харківській області тимчасово призупинив роботу.

паспорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Дергачевскої МВА Вячеслава Задоренка.
 
Виготовлені документи (паспорт громадянина України у формі ID-картки, паспорт громадянина України для виїзду за кордон) можна отримати у м. Харків за адресою вул. Римарська, 24, каб. №1, з понеділка по четвер з 9:00 до 16:00, у п’ятницю з 9:00 до 15:00.
 
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами гарячої лінії ГУ ДМС у Харківській області: (057) 725-37-63, (057) 705-52-80.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники гасили пожежі після обстрілів у Харківському районі.

 

Тэги:  паспорт, харків
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