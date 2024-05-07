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07.05.2024  11:20   Віталій Хінєвіч

Понад 2,6 млн грн збитків на вирубці здорових дерев на Харківщині: вручено підозру майстру лісу

За даними слідства, майстер лісу філії «Зміївське лісове господарство» ДП «Ліси України» не здійснив державний контроль за додержанням вимог лісового законодавства та не забезпечив охорону лісу від незаконних рубок.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У травні 2023 року у вказаному лісгоспі здійснювались вибіркові санітарні рубки. Під час них невідомими особами незаконно було вирубано та вивезено з території майже 300 здорових дерев. 
 
Через несумлінне виконання власних обовʼязків майстер лісу цього «не побачив».
 
Відповідно до висновку комплексної судової економічної та інженерно-екологічної експертиз, підозрюваний заподіяв державі шкоду на суму понад 2,6 млн гривень.
 
Правоохоронці викрили майстра лісу. Встановлюються інші фігуранти вказаного кримінального провадження.
 
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру майстру лісу за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у деокупованому селі Харківщини рятувальники загасили пожежу після обстрілу.
 
Тэги:  події, харків
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