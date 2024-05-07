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07.05.2024  11:41   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом доби харківські правоохоронці отримали 1347 повідомлень про порушення правопорядку та події.

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, всі ці повідомлення були оперативно оброблені. Більшість з них стосувалися порушень законів та норм поведінки, зокрема, привласнення чужого майна, шахрайства та хуліганства.

Особовий склад ГУНП у Харківській області затримав для перевірки 18 громадян, підозрюваних у співпраці з диверсійно-розвідувальними групами та у проведенні пропагандистської діяльності.

На блокпостах області поліцейські, спільно з військовослужбовцями, контролюють транспортні засоби, щоб запобігти незаконному перевезенню зброї та наркотиків у населені пункти.

Під час патрулювання території поліцейські виявили одного громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин, з якого були вилучені заборонені речовини.

Протягом минулої доби на Харківщині сталося 18 дорожньо-транспортних пригод, у результаті яких 7 осіб отримали травми. Також правоохоронці затримали 7 водіїв, які перебували за кермом у нетверезому стані.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 травня 2024 року.

Тэги:  поліція, харків
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