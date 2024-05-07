07.05.2024 11:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові планово готують внутрішньобудинкові системи до осінньо-зимового періоду

Ремонтні бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» з початку року виконали капітальні ремонти комунікацій на 235 будинках, де замінили 12 км трубопроводів, передає РЕДПОСТ .



Харківводоканал

Як повідомив сьогодні, 7 травня, начальник управління Валерій Харлан, вже технічно оглянули 841 об'єкт. Зокрема, по 133 будинки підготували у Шевченківському та Київському районах, 121 – у Новобаварському, 109 – у Салтівському та 96 – в Індустріальному.

«Роботи ведуться планово, згідно з раніше встановленим графіком, обслуговуванням охоплюємо всі райони міста. Бригади забезпечені матеріалами та обладнанням, передбачено наявність генераторів та обладнання для автономного виконання наміченого за відсутності електроенергії. Тільки за минулий тиждень завершили поточний ремонт у 16 будинках комунальної форми власності, у роботі залишаються 13 будівель на вулицях - Волонтерській, Бібліка та Воробйова, проспектах – Байрона та Юрія Гагаріна», - зазначив Валерій Харлан.

За його словами, паралельно із замінами, майстрами управління оперативно відпрацьовуються звернення споживачів, які надходять на диспетчерську службу. Так, за минулий тиждень виконали понад 1. 2 тисячі заявок від харків'ян, а з початку року – 21, 4 тисячі.

«На заяви від мешканців реагуємо негайно», - наголосив начальник управління.

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