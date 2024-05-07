07.05.2024 12:04 Рита Парфенова

У Харкові терміново потрібна кров першої групи

У Харкові є потреба в донорській резус-негативній крові першої групи



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Український центр трансплант-координації, станом на ранок 7 травня 2024 року у Харкові є потреба в донорській резус-негативній крові першої групи.

Тим, хто виявить бажання здати кров, слід попередньо зателефонувати до Харківського обласного центру крові й уточнити час донації.

Телефон для довідок: (095) 570-47-66,

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