08.05.2024 11:50 Віталій Хінєвіч

У Міністерстві енергетики України розповіли про ситуацію зі світлом

Минулої доби споживання електроенергії зросло майже на 9% порівняно з обсягом, спожитим у понеділок, передає РЕДПОСТ .

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі.

Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні (у Харкові для 200 тисяч абонентів). В інших регіонах споживачі не обмежувалися.

Також сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям.

«Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00. Диспетчерський центр «Укренерго» застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи»,- йдеться у повідомленні.

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