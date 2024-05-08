08.05.2024 12:00 Віталій Хінєвіч

Затримував людей із застосуванням фізичної сили та вилучав майно: 13 років позбавлення волі отримав колаборант з Харківщини

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 13 років позбавлення волі отримав ще один колаборант, який співпрацював з агресором у період окупації Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, встановлено, що під час окупації м. Ізюм він добровільно вступив до окупаційного «відділу поліції», який діяв на території тимчасово захопленої громади.

Після співбесіди зі співробітником фсб рф зловмисник отримав призначення на посаду «оперуповноваженого відділу карного розшуку» і одразу розпочав активно допомагати окупаційному режиму.

На вказаній посаді чоловік здійснював оперативно-розшукові заходи, затримував людей із застосуванням фізичної сили, вилучав майно у місцевих мешканців.

Після деокупації регіону зловмисник намагався переховуватись від українського правосуддя, проте співробітники СБУ викрили його злочинну діяльність.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 15 років та конфіскацією усього належного йому майна.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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