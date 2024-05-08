Синоптики прогнозують заморозки у Харківській області

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Гороскоп на 8 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні успіх супроводжує того, хто діє розумно. День буде продуктивним, ризик помилитися мінімальний. Скористайтеся цим для порядку у справах та фінансах, обмірковуючи свої плани.

Прогноз погоди у Харкові на 8 травня У Харкові сьогодні очікується зміна погодних умов: після похмурого ранку настане ясний день, і хмари на небі не з'являться аж до вечора. Опадів не передбачається.