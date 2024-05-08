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08.05.2024  12:35   Віталій Хінєвіч

Синоптики прогнозують заморозки у Харківській області

Фахівці попереджають про погіршення погодних умов.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вночі 9 - 10 травня по області та місту у повітрі очікуються сильні заморозки 0 - 5° (IІ рівень небезпечності, помаранчевий ).
 
Вдень температура повітря складатиме від 9° тепла до 17°. Опадів не очікується.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що погода квітня 2024 року побила рекорди багаторічних досліджень.
 
Тэги:  погода, харків
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