Харківські газовики відновлюють газопостачання після обстрілів

Фахівці Харківської філії "Газмережі" відновили газопостачання до 11 багатоквартирних будинків у Шевченківському та Основ’янському районах, які постраждали від російських ударів по Харкову під час Великодня. Про це повідомляє РЕДПОСТ.

Перед відновленням газу фахівці обов'язково перевіряють всі ввідні газопроводи, внутрішньобудинкові мережі та газові прилади на витоки газу та стабільність тиску, що могли бути пошкоджені під час вибухів.

Додатково спеціалізована установа з необхідними дозволами проводить перевірку димових та вентиляційних каналів, які теж могли постраждати від обстрілів і вибухової хвилі. У квартирах, де виявлені порушення роботи димових та вентиляційних каналів, тимчасово призупиняється відновлення газопостачання з метою запобігання загрози життю.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що компанія "Газмережі" планує провести огляд газопроводів у 250 багатоповерхових будинках Харківської області протягом травня 2024 року.