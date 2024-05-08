08.05.2024 13:20 Віталій Хінєвіч

Раптова зупинка дихання та кровообігу: на Харківщині медики врятували чоловіка

Бригада медиків успішно провела реанімаційні заходи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Бригада ЕНМД № 302 в складі: лікаря Кузнецової Д.В, сестри медичної Бугай Є.А., водія Поволоцького Ю.Є. працюючи нічну зміну 7 травня о 1:34 отримали виклик до чоловік 45 років.

«На момент прибуття - пацієнт зі скаргами на пекучий біль у грудній клітині, блювання. На ЕКГ - Гострий передній інфаркт міокарду. Надавалась допомога.

На виклику у хворого виникла раптова зупинка дихання та кровообігу, на моніторі - Фібриляція шлуночків»,- йдеться у повідомленні.

Були проведені реанімаційні заходи, в результаті яких відбулося відновлення серцевого ритму, дихання, свідомості. Хворий госпіталізований до медичного закладу.

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