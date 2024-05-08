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08.05.2024  13:29   Рита Парфенова

Харків'янин поховав дружину, щоб виїхати за кордон

Вдівець, який планував незаконно виїхати за кордон, виявився ошукачем.

ухилянт
 
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає РЕДПОСТ.
 
Громадянина України, який намагався нелегально виїхати в Угорщину, затримали вчора прикордонники Мукачівського загону.
 
Щоб перетнути кордон, 44-річний житель Харкова обрав пункт пропуску "Лужанка" і прибув туди разом зі своєю 16-річною донькою.
 
На паспортному контролі чоловік представив свідоцтво про смерть дружини та рішення суду про встановлення факту її смерті як підставу для виїзду за кордон
під час воєнного стану.
 
Проте прикордонники під час перевірки документів виявили, що ці документи були повністю сфальсифіковані. Під час співбесіди з "вдівцем" також стало відомо, що його дружина жива і зараз перебуває за кордоном.
 
Прикордонники повідомили поліцію про виявлення у діях українця ознак злочину, передбаченого статтею 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що завідувач відділення харківської клінічної лікарні, офтальмолог, вступав у змову з чоловіками, які були направлені на медичне обстеження в зв'язку з призовом на військову службу. Він надавав недостовірні дані про їхнє здоров'я, унеможливлюючи проходження військової служби.
Тэги:  ухилянт, прикордонники, харків
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