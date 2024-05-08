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08.05.2024  13:35   Віталій Хінєвіч

Ворог здійснив обстріл Харкова (оновлено)

Вдень 8 травня окупанти здійснили обстріл міста.

 
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
Він повідомив, що були прильоти у житловий район міста. Попередньо постраждали троє дітей.
 
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О 13:41 у ХОВА додали, що за попередньою інформацією, влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи. Є дані про двох постраждалих дітей - хлопчики 13 і 15 років. 
 
Огляд профільними службами триває.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини гасили більше 30 гектарів лісових пожеж після обстрілів окупантів.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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