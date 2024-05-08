08.05.2024 13:35 Віталій Хінєвіч

Ворог здійснив обстріл Харкова (оновлено)

Вдень 8 травня окупанти здійснили обстріл міста.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Він повідомив, що були прильоти у житловий район міста. Попередньо постраждали троє дітей.

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О 13:41 у ХОВА додали, що за попередньою інформацією, влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи. Є дані про двох постраждалих дітей - хлопчики 13 і 15 років.

Огляд профільними службами триває.

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини гасили більше 30 гектарів лісових пожеж після обстрілів окупантів.