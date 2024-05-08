08.05.2024 13:55 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці Харківщини розшукують двох зниклих хлопчиків

Поліцією розшукуються малолітні Денис Фатєєв та Олександр Бляблін.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Працівниками Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області встановлюється місцезнаходження Дениса Фатєєва, 2011 року народження та Олександра Блябліна, 2013 року народження.

8 травня до поліції надійшла інформація про те, що хлопці зникли вранці, близько 07:00. Вони знаходилися вдома у бабусі одного з розшукуваних.

Прикмети Дениса: на зріст 165 см, худорлявої статури, світле русяве волосся. Був одягнутий у різнокольорову футболку, чорні шорти, чорні кросівки. Мав при собі бананку, темний самокат з жовтою рамою.

Прикмети Олександра: на зріст 120 см, темне волосся.

Був одягнутий у темну кофту, темні штани, чорні кросівки з помаранчевими шнурками.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо розшукуваних, просимо повідомити до Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області за телефонами: чергова частина 0636318179 або «102».