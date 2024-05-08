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08.05.2024  13:55   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці Харківщини розшукують двох зниклих хлопчиків

Поліцією розшукуються малолітні Денис Фатєєв та Олександр Бляблін.

 
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Працівниками Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області встановлюється місцезнаходження Дениса Фатєєва, 2011 року народження та Олександра Блябліна, 2013 року народження. 
 
8 травня до поліції надійшла інформація про те, що хлопці зникли вранці, близько 07:00. Вони знаходилися вдома у бабусі одного з розшукуваних.  
 
Прикмети Дениса:  на зріст 165 см, худорлявої статури, світле русяве волосся. Був одягнутий у різнокольорову футболку, чорні шорти, чорні кросівки. Мав при собі бананку, темний самокат з жовтою рамою.
 
Прикмети Олександра: на зріст 120 см, темне волосся.
 
Був одягнутий у темну кофту, темні штани, чорні кросівки з помаранчевими шнурками.
 
Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо розшукуваних, просимо повідомити до Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області за телефонами: чергова частина 0636318179 або «102».
 
Тэги:  події, харків
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