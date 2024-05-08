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08.05.2024  14:00   Віталій Хінєвіч

Обстріл Харкова 8 травня: кількість постраждалих зросла

За попередньою інформацією, влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок обстрілу постраждало вже троє дітей.
 
Поранення отримав 12-річний хлопчик. Також поранення отримали хлопчики 13 і 15 років.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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