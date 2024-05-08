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08.05.2024  14:10   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов повідомив про стан потерпілих під час обстрілу дітей (оновлено)

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що ракета ворога влучила на стадіон, де гуляли діти, передає РЕДПОСТ .

 
За його словами, в результаті удару троє дітей отримали поранення. Двоє дітей перебувають у тяжкому стані.
 
«Наразі постраждалі діти їдуть до медичного закладу у кареті швидкої допомоги. Одна дитина у задовільному стані, проте теж отримала поранення»,-  сказав Ігор Терехов.
 
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О 14:08 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до пʼяти.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти здійснили обстріл Харкова 8 травня.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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