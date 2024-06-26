26.06.2024 14:27

Онлайн-казино, які дають гроші за реєстрацію

Онлайн казино приваблюють новачків, пропонуючи доволі цікаві привітальні заохочення. Любителі азартних розваг вважають вигідними ті майданчики, де можна отримати реальні гроші за реєстрацію. Цей бонус казино вважається найбільш щедрим.

Разом із командою інформаційного порталу ProInternet ми ретельно вивчили особливості та умови надання бонусів новим користувачем. В яких українських казино можна отримати фріспіни за реєстрацію розказали у статті . Також нижче представили найпривабливіші бонуси, які складаються з двох частин: заохочення за депозит у вигляді певної суми + безкоштовних обертань для слотів казино.

Види вітальних бонусів

Вітальними вважаються подарунки, які можна отримати за створення облікового запису та інші дії, пов'язані з цим. Наприклад, внесення першого депозиту, підтвердження контактних даних або за повністю заповнений профіль, в якому вказані всі відомості про клієнта.

Як правило, велкам-пакет складається з декількох заохочень:

Бездепозитний бонус за реєстрацію, а також виконання певної дії. Наприклад, клієнтам Космобет надаються 50 фріспінів за підтвердження номера телефону та адреси електронної пошти. Гравці онлайн казино 777 можуть розраховувати на бездепозитні спіни під час активації привітального бонусу.

Фріспіни для всіх або акційних відеослотів з ігрового портфоліо клубу.

Відсотки до депозиту або фіксована сума грошей за реєстрацію з виводом на банківську карту чи рахунок.

Досвідчені гемблери високо цінують бездепозитні бонуси, оскільки вони є найвигіднішими та дозволяють робити ставки й обертати барабани популярних сертифікованих слот-машин на дуже лояльних умовах.

Я рекомендую детально ознайомитися з умовами нарахування та подальшого використання вітальної пропозиції, перш ніж остаточно вирішити, чи варто нею скористатися.

Казино, що дають гроші новим клієнтам

Більшість інтернет-казино нагороджує нових клієнтів за реєстрацію вітальними бонусними пакетами у вигляді фріспінів та/або грошей на карту за реєстрацію.

Нижче я представила кілька порталів з вигідними акційними пропозиціями для нових гемблерів.

Casino UA

Клуб з лаконічною назвою Casino UA дарує новим клієнтам 300 безвейджерних прокрутів + 100% бонус до 200 000 ₴. Щоб отримати його, досить створити акаунт і внести на баланс 150 ₴ і більше. 100-відсоткові грошові заохочення даються не тільки за перший, але і за 5 наступних платежів на ігровий рахунок.

Casino 777 UA

Платформа 777 UA пропонує новачкам більш ніж щедрий пакет за реєстрацію: 777% бонусних грошей і 777 FS за створення облікового запису та поповнення рахунку на суму від 100 ₴. Примітно, що фріспіни відіграються по вейджеру х1 – це майже так само вигідно, як безвейджерні прокрутки.

Casino Slotor777

Гемблінгова платформа Slotor777 пропонує не тільки 20% бонус за створення профілю і перше поповнення рахунку, але і гроші за реєстрацію та активну гру без депозита. Мова про Happy Box, який нараховується, як тільки користувач зробить ставки на загальну суму 3 500 ₴.

На рахунок гравця «впаде» депозитне заохочення у вигляді фіксованої надбавки за наступну транзакцію на баланс, відсотки до депозиту або фріспіни за чергове поповнення рахунку.

Серед сайтів, що дають гроші за реєстрацію, також можна назвати GGBet, Pin-Up, Slots City та інші. Вони мають ліцензію українського регулятора КРАІЛ , пропонують хороший вибір азартних розваг на будь-який смак і чесно виплачують виграші на банківські картки.

Я вважаю, що перш ніж створювати особистий кабінет на тому чи іншому азартному майданчику, варто ознайомитися з відгуками про нього. Причому, читати їх потрібно не на офіційному сайті клубу чи його сторінках в соціальних мережах, а на форумах, де спілкуються любителі обертати барабани, грати проти круп'є в live casino або розкладати віртуальні карти.

Автором матеріалу є головна редакторка популярного інформаційного порталу ProInternet – Олена Билиця.