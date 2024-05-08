08.05.2024 14:55 Віталій Хінєвіч

Впроваджувала російські стандарти роботи у відділі освіти: на Харківщині жінці повідомили про підозру у скоєнні злочину

Під час тимчасової окупації міста Куп’янськ жінка обійняла посаду «виконуючої обов'язки головного спеціаліста відділу освіти тимчасової цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Перебуваючи на посаді, жінка здійснювала робочі візити до закладів освіти на території громади з метою перевірки порядку ведення документообігу відповідно до російського законодавства.

Передавала керівництву навчальних закладів навчальні плани та нормативи, розроблені за стандартами держави-агресора російської федерації в печатному та електронному вигляді. Готувала списки дітей, які відвідували навчальні заклади на території громади, для подальшої виплати матеріальної допомоги від окупаційної влади держави-агресора.

Дізнавачі Куп’янського РВП ГУНП в Харківські області за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомили 43-річній жінці про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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