Впроваджувала російські стандарти роботи у відділі освіти: на Харківщині жінці повідомили про підозру у скоєнні злочину

Під час тимчасової окупації міста Куп’янськ жінка обійняла посаду «виконуючої обов'язки головного спеціаліста відділу освіти тимчасової цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області».
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