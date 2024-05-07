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07.05.2024  16:28   Рита Парфенова

Викрито колаборанта, який працював на ворога на окупованих територіях Харківщини

Правоохоронці повідомили про підозру 53-річному мешканцю Ізюмського району в колабораційній діяльності.

На Харківщині викрито колаборанта, який працював на ворога під час окупації Ізюмщини

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Під час захоплення Ізюмського району збройними силами рф, місцевий мешканець вирішив працювати на ворога, обійнявши посаду «помощника начальника (с. Чернещина) Боровского территориального управления временной гражданской администрации Изюмского района Харьковской области». Він організовував обробку документів від місцевих мешканців для окупаційної адміністрації, роздавав «гуманітарну» і «матеріальну» допомогу від РФ та брав участь у нарадах.

Правоохоронці Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області зібрали доказову базу і викрили поплічника окупантів. 53-річному чоловіку була пред'явлена підозра в колабораційній діяльності згідно зі статтею 111-1 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримані коригувальники, що наводили російські КАБи на позиції ЗСУ.

 

Тэги:  колаборант, харків
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