Мертвим знайдено у Харкові зниклого раніше дідуся

Сумною звісткою завершився розшук 72-річного Олександра Гагана у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 17 квітня 2024 року зі своєї домівки у Харкові по Дербентській вулиці (район Олешківського водосховища) у зашитому білими нитками плащі, темній кепці та коротких дутих черевиках з галошами вийшов сутулий худорлявий блакитноокий чоловік з русявим із сивиною волоссям 165-168 см на зріст 72-річний Олександр Гаган та зник.
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