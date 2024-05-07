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07.05.2024  16:41   Дмитро Колонєй

Мертвим знайдено у Харкові зниклого раніше дідуся

Сумною звісткою завершився розшук 72-річного Олександра Гагана у Харкові.

 

Як повідомляє РЕДПОСТ, 17 квітня 2024 року зі своєї домівки у Харкові по Дербентській вулиці (район Олешківського водосховища) у зашитому білими нитками плащі, темній кепці та коротких дутих черевиках з галошами вийшов сутулий худорлявий блакитноокий чоловік з русявим із сивиною волоссям 165-168 см на зріст  72-річний Олександр Гаган та зник. 

Людина потребувала медичної допомоги та мала особливості повединки.  

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Розшуки тривали майже місяць, але 7 травня 2024 року дідуся було знайдено мертвим. 
 
Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові знайшли живою людину, яка зникла безвісті більше чотирьох місяців тому.
 
Тэги:  смерть, розшук, харків
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