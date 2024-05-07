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07.05.2024  17:02   Рита Парфенова

Фахівці повернули подачу газу в понівечену ворожими обстрілами багатоповерхівку на Харківщині

Харківська філія «Газмережі» успішно відновила газопостачання у обстріляній багатоповерхівці на Куп'янщині.


Фото: Харківська філія «Газмережі»

Харківська філія «Газмережі» Харківська філія «Газмережі»

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі». У час великодніх свят багатоповерхова будівля у селищі Кіндрашівка на Куп'янщині стала мішенню цинічних обстрілів ворога, що призвели до переривання газопостачання. Внаслідок ударів снарядів газопровід-ввід низького тиску до будинку було пошкоджено, що спричинило ураження всієї газової системи. Деякі квартири у будинку отримали серйозні пошкодження від російських снарядів.

Команда газовиків з Харківської філії "Газмережі" після ремонтних робіт відновила газопостачання для 44 родин у цій постраждалій багатоповерхівці. Роботи включали відновлення підвідного газопроводу, перевірку та тестування всієї газової системи будинку, а також ліквідацію пошкоджень на мережах.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що компанія "Газмережі" планує провести огляд газопроводів у 250 багатоповерхових будинках Харківської області протягом травня 2024 року.

Тэги:  газ, харків
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