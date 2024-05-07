Фахівці повернули подачу газу в понівечену ворожими обстрілами багатоповерхівку на Харківщині

Харківська філія «Газмережі» успішно відновила газопостачання у обстріляній багатоповерхівці на Куп'янщині.
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Сьогодні успіх супроводжує того, хто діє розумно. День буде продуктивним, ризик помилитися мінімальний. Скористайтеся цим для порядку у справах та фінансах, обмірковуючи свої плани.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Удень очікується дощ із грозою, який ввечері перейде у сильний дощ.
Сьогодні у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день планетаріїв.
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