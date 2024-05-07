07.05.2024 17:25 Дмитро Колонєй

У Харкові відкрито перший адаптаційний простір для біженців

Про це поінформував мер Харкова Ігор Терехов, який нагадав також, що у місті перебуває до півмільйона переселенців.



У Харкові відкрито перший адаптаційний простір для біженців



Як повідомляє РЕДПОСТ мер Харкова Ігор Терехов поінформував , що у Харкові, тільки за офіційною статистикою, зараз мешкають до 200 тисяч переселенців. "Проте, - защанчив мер Харкова,, - "за нашими оцінками реальна кількість набагато більша — мінімум пів мільйона".

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Ці люди — мешканці різних регіонів України, і всі вони свідомо обрали своєю другою домівкою Харків після того, як їхні рідні міста і села окупували російські війська.

"Сьогодні у співпраці з нашими постійними партнерами, Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та організацією «Право на захист», ми відкрили для них перший адаптаційний простір «Свій». Місце, де під одним дахом над допомогою ВПО спільно працюватимуть муніципальні служби, службовці центру зайнятості, представники міжнародних організацій, психологи та юристи.

А протягом місяця у просторі будуть також започатковані курси перепідготовки на ті професії, на які є попит серед харківських роботодавців.

Звернутися за підтримкою можна за адресою: вул. Серпова, 4-б.", - підсумував Ігор Терехов

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