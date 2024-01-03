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03.01.2024  13:03   Рита Парфенова

У передмісті Харкова – карантин з африканської чуми свиней

Біля лісосмуги садового товариства "Першотравневе" Валківської міської територіальної громади Богодухівського району 30 грудня 2023 року було виявлено 47 трупів свійських (домашніх) свиней.

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Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області, результати досліджень Регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини в Полтавській області підтвердили виявлення ДНК вірусу африканської чуми свиней.

Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Харківській районній державній адміністрації 2 січня 2024 року було прийнято рішення та введено карантинні обмеження:
  1. Визначено межі зони захисту з радіусом 3 км від епізоотичного вогнища, до якої входять села Травневе та Спартаси Люботинської громади.
  2. Визначено межі зони спостереження (нагляду) з радіусом 10 км від зовнішніх меж зони захисту, до якої входять населені пункти: Нестеренки, Манченки, Мищенки, Ударне, Санжари Люботинської громади.
  3. Затверджено План організаційних, ветеринарно-санітарних та господарських заходів щодо ліквідації вогнища африканської чуми свиней.
Мешканців громади нагадують про необхіднисть дотримуватися встановлених правил та інструкцій для запобігання подальшого поширення захворювання.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області з початку 2023 року сказ у тварин було діагностовано 107 разів.
Источник:   Держпродспоживслужба
 Тэги:  чума свиней, харків
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