03.01.2024 13:03 Рита Парфенова
У передмісті Харкова – карантин з африканської чуми свиней
Біля лісосмуги садового товариства "Першотравневе" Валківської міської територіальної громади Богодухівського району 30 грудня 2023 року було виявлено 47 трупів свійських (домашніх) свиней.
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області, результати досліджень Регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини в Полтавській області підтвердили виявлення ДНК вірусу африканської чуми свиней.
Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Харківській районній державній адміністрації 2 січня 2024 року було прийнято рішення та введено карантинні обмеження:
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Визначено межі зони захисту з радіусом 3 км від епізоотичного вогнища, до якої входять села Травневе та Спартаси Люботинської громади.
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Визначено межі зони спостереження (нагляду) з радіусом 10 км від зовнішніх меж зони захисту, до якої входять населені пункти: Нестеренки, Манченки, Мищенки, Ударне, Санжари Люботинської громади.
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Затверджено План організаційних, ветеринарно-санітарних та господарських заходів щодо ліквідації вогнища африканської чуми свиней.
Мешканців громади нагадують про необхіднисть дотримуватися встановлених правил та інструкцій для запобігання подальшого поширення захворювання.
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