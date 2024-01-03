03.01.2024 13:48

Комунальники усувають наслідки ракетного удару на Харкову (фото)

Після ворожих обстрілів Основ'янського району комунальні служби Харкова активно працюють над відновленням життєво важливої інфраструктури та підтримкою постраждалих.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Тож, фахівці усувають наступні наслідки ворожих обстрілів.

Електропостачання

Робітники КП «Міськсвітло» та АТ «Харківобленерго» прикладають зусилля для оперативного відновлення електропостачання в пошкоджених районах.

Водопостачання

Бригади КП «Харківводоканал» здійснюють ремонт водогін, спрямованого на забезпечення населення питною водою.

Система каналізації

Співробітники водоканалу також вживають заходів для відновлення та обслуговування системи каналізації.

Благоустрій та прибирання

Волонтери долучаються до зусиль з прибирання території від сміття та руйнувань, сприяючи відновленню звичайного життя.

Допомога постраждалим

Представники адміністрації та гуманітарної місії «Проліска» вже надають допомогу власникам пошкоджених будинків у вигляді будівельних комплектів для відновлення житлових об'єктів.



Заходи з відновлення та підтримки виконуються координовано для максимальної ефективності та швидкості вирішення проблем, створених ворожими діями.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом періоду з 29 грудня 2023-го по 3 січня 2024 року від ворожих обстрілів постраждали 138 житлових будинків міста Харків.