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03.01.2024  13:48   

Комунальники усувають наслідки ракетного удару на Харкову (фото)

Після ворожих обстрілів Основ'янського району комунальні служби Харкова активно працюють над відновленням життєво важливої інфраструктури та підтримкою постраждалих.

ліквідація наслідків ракетного удару по Харкову
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Тож, фахівці усувають наступні наслідки ворожих обстрілів.
 

Електропостачання

Робітники КП «Міськсвітло» та АТ «Харківобленерго» прикладають зусилля для оперативного відновлення електропостачання в пошкоджених районах.
 
ліквідація наслідків ракетного удару по Харкову
 

Водопостачання

Бригади КП «Харківводоканал» здійснюють ремонт водогін, спрямованого на забезпечення населення питною водою.
 
ліквідація наслідків ракетного удару по Харкову
 

Система каналізації

Співробітники водоканалу також вживають заходів для відновлення та обслуговування системи каналізації.
 

Благоустрій та прибирання

Волонтери долучаються до зусиль з прибирання території від сміття та руйнувань, сприяючи відновленню звичайного життя.
 
ліквідація наслідків ракетного удару по Харкову
 

Допомога постраждалим

Представники адміністрації та гуманітарної місії «Проліска» вже надають допомогу власникам пошкоджених будинків у вигляді будівельних комплектів для відновлення житлових об'єктів.

Заходи з відновлення та підтримки виконуються координовано для максимальної ефективності та швидкості вирішення проблем, створених ворожими діями.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом періоду з 29 грудня 2023-го по 3 січня 2024 року від ворожих обстрілів постраждали 138 житлових будинків міста Харків.

 

Тэги:  благоустрій, ракетний удар, харків, агрессия россии
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