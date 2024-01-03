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03.01.2024  14:48   Рита Парфенова

Каразінський університет та ХНУРЕ, які постраждали від ракетного удару, звертаються по допомогу

Внаслідок ракетних ударів рф по Харкову 2 січня 2024 року в обох вишах вибита значна кількість вікон: півтисячі у ХНУРЕ та майже тисяча – в ХНУ.

вибиті вікна хну вибиті вікна хну

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Karazin University Foundation, значних руйнувань Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Станом на вечір 2 січня:

  • у Головному корпусі пошкоджено 550 вікон старої конструкції, з них 3 нової модифікації, які було встановлено нещодавно;
  • у 4 гуртожитку пошкоджено 187 вікон;
  • у будівлі університету за адресою проспект Науки, 20 пошкоджено 60 вікон;
  • у Північному корпусі пошкоджено 50 вікон;
  • пошкоджено 20 вікон Спортивного клубу "Уніфехт".

Допомогти університету можна перерахування коштів у фонд університету за реквізитами, які опубліковані тут

Про пошкодження, які зазнала будівля ХНУРЕ під час ракетного удару, повідомив у своєму Фейсбуці доцент кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ) Кирило Хрустальов.

вибиті вікна хнуре вибиті вікна хнуре

Він зазначив, що один з ракетних ударів стався неподалік Харківського національного університету радіоелектроніки. В наслідок цього у корпусах вибуховою хвилею вибито близько 500 вікон.

Благодійний внесок можна здійснити шляхом перерахування коштів на рахунок: ГО «Міжнародна асоціація випускників ХНУРЕ», який опублікований тут.

Тэги:  благодійність, харків
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