Каразінський університет та ХНУРЕ, які постраждали від ракетного удару, звертаються по допомогу

Внаслідок ракетних ударів рф по Харкову 2 січня 2024 року в обох вишах вибита значна кількість вікон: півтисячі у ХНУРЕ та майже тисяча – в ХНУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Karazin University Foundation, значних руйнувань Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
Станом на вечір 2 січня:
Допомогти університету можна перерахування коштів у фонд університету за реквізитами, які опубліковані тут
Про пошкодження, які зазнала будівля ХНУРЕ під час ракетного удару, повідомив у своєму Фейсбуці доцент кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ) Кирило Хрустальов.
Він зазначив, що один з ракетних ударів стався неподалік Харківського національного університету радіоелектроніки. В наслідок цього у корпусах вибуховою хвилею вибито близько 500 вікон.
Благодійний внесок можна здійснити шляхом перерахування коштів на рахунок: ГО «Міжнародна асоціація випускників ХНУРЕ», який опублікований тут.
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Пам'ятайте, що будь-яка дія, зроблена сьогодні, може мати несподівані та дуже далекосяжні наслідки.
Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Ввечері, можливо, пройде сніг.
3 січня відзначається щорічний День бенгальських іскор та гірляндних вогнів у багатьох країнах світу.
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