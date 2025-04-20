20.04.2025 12:02 Рита Парфенова

Волонтери з Франції передали понад 180 великодніх подарунків дітям гвардійців Слобожанської бригади «Скіф»

Чашки, шкільне приладдя та годинники отримали діти загиблих, зниклих безвісти й поранених бійців 5 Слобожанської бригади НГУ. Це вже друга подібна ініціатива французьких волонтерів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, понад 180 великодніх подарунків отримали діти військовослужбовців 5 Слобожанської бригади Національної гвардії України «Скіф», які загинули, зникли безвісти або зазнали поранень. Подарунки передали французькі волонтери.

До святкового набору увійшли чашки для сніданків, годинники та шкільне приладдя. Це вже не перша акція французьких друзів бригади – наприкінці літа, напередодні початку навчального року, ці ж волонтери за підтримки своїх партнерів, зооволонтерів Ірини та Михайла Лободенків, передали дітям шкільні наплічники з усім необхідним.

Цьогорічна ініціатива стала ще одним теплим жестом підтримки й вдячності родинам українських героїв, які захищають Україну на Слобожанському напрямку.