20.04.2025 12:39

Ігор Терехов привітав містян із Великоднем

Мер Харкова Ігор Терехов привітав зі святом та нагадав про небезпеку.



Ігор Терехов привітав містян із Великоднем



Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до містян із вітальним словом, передає РЕДПОСТ.

"Цьогоого року світлий Великдень має особливу силу: православні, католики та протестанти святкують Воскресіння Христове в один день - 20 квітня.

Немов сам Бог нагадує: попри різні традиції, нас об’єднує головне - віра, яка дає надію, молитва, яка єднає серця, і спільне прагнення справедливого миру для всієї України.

У Харкові всі великодні заходи проходять зі взаємною повагою і підтримкою між громадами різних конфесій, за що я їм дуже вдячний.

Нехай це світле свято стане для кожного з нас початком душевної рівноваги, здатності прощати, любити та підтримувати один одного там, де важко.

Але, будь ласка, залишайтеся обачними. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги, якщо вони будуть. Бережіть себе і близьких!

Зі святом Великодня, дорогі християни! Христос Воскрес!"