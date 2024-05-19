19.05.2024 21:27

У Харкові пройшов благодійний ярмарок (фото)

До Всесвітнього дня вишиванки у ТЦ Французький бульвар у Харкові провели благодійний ярмарок "Слобожанська душа вишивана".





Частину зібраних коштів передано на підтримку тих, хто втратив батьків у війні з рф (проєкт "Ротарі - дітям героїв"), повідомляє Частину зібраних коштів передано на підтримку тих, хто втратив батьків у війні з рф (проєкт "Ротарі - дітям героїв"), повідомляє РЕДПОСТ

У ярмарку взяли участь майстри з виготовлення вишиваних сорочок, прикрас та одягу в етно-стилі, ляльок-мотанок, кераміки, мила ручної роботи.

У рамках заходу також відбулися майстеркласи: декупаж (від творчого тандему майстринь Sister's Rose) та основи традиційної української вишивки (від харківської дизайнерки Світлани Голосної ).

Організатором ярмарку є ротарі клуб " Харків Мрія ". Як зазначає керівниця проєкту Валентина Серякова, благодійний ярмарок наразі має продовження в телеграм-каналі. Там будуть представлені вироби харківських майстрів і майстринь. Частина коштів від продажу піде на домогу дітям, які втратили батьків.

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