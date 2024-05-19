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19.05.2024  21:27   

У Харкові пройшов благодійний ярмарок (фото)

До Всесвітнього дня вишиванки у ТЦ Французький бульвар у Харкові провели благодійний ярмарок "Слобожанська душа вишивана".

Харків, ярмарок

Частину зібраних коштів передано на підтримку тих, хто втратив батьків у війні з рф (проєкт "Ротарі - дітям героїв"), повідомляє РЕДПОСТ
 
У ярмарку взяли участь майстри з виготовлення вишиваних сорочок, прикрас та одягу в етно-стилі, ляльок-мотанок, кераміки, мила ручної роботи. 
 
У рамках заходу також відбулися майстеркласи: декупаж (від творчого тандему майстринь Sister's Rose) та основи традиційної української вишивки (від харківської дизайнерки Світлани Голосної ). 
 
Організатором ярмарку є ротарі клуб "Харків Мрія". Як зазначає керівниця проєкту Валентина Серякова, благодійний ярмарок наразі має продовження в телеграм-каналі. Там будуть представлені вироби харківських майстрів і майстринь. Частина коштів від продажу піде на домогу дітям, які втратили батьків.

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Тэги:  харків, ярмарок, вишиванка, благодійність
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