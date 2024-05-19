У Харкові пройшов благодійний ярмарок (фото)

До Всесвітнього дня вишиванки у ТЦ Французький бульвар у Харкові провели благодійний ярмарок "Слобожанська душа вишивана".
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День може виявитися дуже вдалим. Він визначатиметься не так логікою, як емоціями та бажаннями. Сьогодні гарний час для спілкування, творчості, любові та задоволень, але намагайтеся не втратити почуття міри.
У Харкові погода буде ясною до самого ранку, але ввечері небо вкриється хмарами. Опадів не очікується.
Щороку 19 травня у світі відзначають Всесвітній день сімейного лікаря.
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