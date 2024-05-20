20.05.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 травня

У Харкові ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

20 травня очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі 8–13° тепла, вдень 21–26°.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.

Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.

Погоду цього дня визначає місяць: якщо він ріжками донизу – на тепло, а якщо червоний – на дощ.

Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу.

Дощ віщує теплий і сонячний вересень.

Тому, хто цього дня помітив ластівок чи стрижів, увесь рік усміхатиметься вдача.