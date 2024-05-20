    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 20 травня
20.05.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 травня

У Харкові ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

20 травня очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі 8–13° тепла, вдень 21–26°.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня.
Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця.
Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай.
Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
  • Погоду цього дня визначає місяць: якщо він ріжками донизу – на тепло, а якщо червоний – на дощ.
  • Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу.
  • Дощ віщує теплий і сонячний вересень.
  • Тому, хто цього дня помітив ластівок чи стрижів, увесь рік усміхатиметься вдача.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.05 Погода Прогноз погоди у Харкові на 19 травня 18.05 Погода Прогноз погоди у Харкові на 18 травня 17.05 Погода Прогноз погоди у Харкові на 17 травня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 