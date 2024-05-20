Прогноз погоди у Харкові на 20 травня

У Харкові ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
20 травня очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря вночі 8–13° тепла, вдень 21–26°.
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Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
Зірки обіцяють вдалий день для завершення розпочатих справ. Важливо виявляти практичність, уникаючи поспіху, який може призвести до помилок. Контроль ситуації забезпечить успіх.
У Харкові ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів.
Щороку 20 травня в Україні відзначають День банківського працівника.
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