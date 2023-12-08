На Харківщині аферисти використовують нові шахрайські схеми (відео)
Кіберполіція інформує мешканців Харківщини про злочинні пастки під видом додаткового заробітку.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, кіберполіція закликає громадян не спокушатися на пропозиції легкого заробітку в інтернеті: аферисти пропонують передивлятися короткі відео та ставити «лайки» у популярних соціальних мережах за гроші.
Не потрібно виконувати вказівки незнайомців та надавати конфіденційну інформацію або переказувати гроші на рахунки сторонніх осіб.
Однією з поширених шахрайських схем є пропозиція легкого заробітку за перегляд відео-контенту. Відповідні повідомлення аферисти розповсюджують у популярних месенджерах. Потрібно нібито лише перейти за надісланими посиланнями та ставити вподобайки до відео в «TikTok» або ж відгуки в «Google-картах».
За виконані завдання зловмисники можуть виплачувати від 100 до 500 гривень, щоб увійти в довіру до потенційної жертви. У такий спосіб вони збирають персональні дані, зокрема інформацію про банківську карту.
У подальшому аферисти пропонують приєднатися до так званої «робочої групи» з можливістю значно більшого заробітку. Громадянин отримує завдання оплатити придбання товарів чи послуг, визначених адміністратором групи. Для першого разу це відносно невелика сума. Є навіть шанс отримати виплату на картку після першого разу – так шахраї ще більше втираються в довіру.
Наступний крок це те, що адміністратори пропонують придбати неіснуючий товар за значно вищими цінами. При цьому надають фішингові посилання на шахрайські онлайн-магазини, де треба ввести конфіденційну платіжну інформацію.
У такий спосіб зловмисники отримують доступ до рахунків жертв та привласнюють їх заощадження.
Якщо ви обізнані про таку «схему», не слід намагатися отримати гроші від шахраїв навіть на перших етапах – будь-яке спілкування з аферистами це ризик втратити свої заощадження.
Що робити, аби не стати жертвою шахраїв
надавайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням;
не довіряйте пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма – скоріше за все ви натрапили на шахраїв;
не здійснюйте переказів коштів на невідомі рахунки;
не повідомляйте конфіденційної інформації стороннім (дані картки, логін і паролі до онлайн банкінгу тощо);
ніколи не вводьте конфіденційні дані на підозрілих сайтах;
не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Уважно переглядайте URL-адресу потрібного сайту - будь-яка неточність може свідчити, що ви опинилися на фішинговому ресурсі.
Якщо ж інформацію про банківську карту розголошено, зверніться до банку та заблокуйте картку.
У разі виявлення фактів шахрайства негайно повідомляйте в кіберполіцію за номером 102 або за посиланням.