Де у Харкові записатися на безкоштовну стерилізацію домашніх улюбленців

04.01.2024 14:16 Рита Парфенова

КП "Центр поводження з тваринами" організувало благодійну акцію щодо безкоштовної стерилізації домашніх тварин для малозабезпечених мешканців Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Фінансування акції надійшло від зоозахисників з Європи та США, що підтримали проведення 105 операцій для собак та котів.

У Центрі повідомили, що міжнародні партнери вже виділили кошти для проведення наступної благодійної акції. Власників домашніх улюбленців, які бажають скористатися послугою безкоштовної стерилізації, можна записати за телефоном: (050) 664-84-28.