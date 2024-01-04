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04.01.2024  14:16   Рита Парфенова

Де у Харкові записатися на безкоштовну стерилізацію домашніх улюбленців

КП "Центр поводження з тваринами" організувало благодійну акцію щодо безкоштовної стерилізації домашніх тварин для малозабезпечених мешканців Харкова.

стерилізація
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Фінансування акції надійшло від зоозахисників з Європи та США, що підтримали проведення 105 операцій для собак та котів.
 
У Центрі повідомили, що міжнародні партнери вже виділили кошти для проведення наступної благодійної акції. Власників домашніх улюбленців, які бажають скористатися послугою безкоштовної стерилізації, можна записати за телефоном: (050) 664-84-28.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області з початку 2023 року сказ у тварин було діагностовано 107 разів.

 

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  захист тварин, харків
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