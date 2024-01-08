08.01.2024 08:48 Рита Парфенова

Ракетні удари по Харкову та масовані обстріли населених пунктів області: як минула доба, розповіли у ХОВА

Дві хвіли ракетних ударів зазнало місто Харків протягом доби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.



7 січня о 22:18 ворог завдав удару по м. Харків ракетами С-300. Без постраждалих.

8 січня близько 07:00 окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 ракетних удари, тип – встановлюється. Пошкоджено підприємство, навчальний заклад. Травмовано 53-річну жінку, стан легкий. Потерпілу госпіталізували.



Близько 07:00 ворог обстріляв м. Зміїв Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. З-під завалу дістали 90- та 60-річних чоловіків. Ще одна жінка залишається під завалами.



Минулої доби авіаційн бомби впали на села Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.

Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:

Потягом доби ворог багаторазово обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено 6 будинків, 2 виробничі цехи, автомобілі.

Об 11:20 та 12:00 ворог завдав ударів біля с. Липці та с. Глибоке Харківського району.

О 12:00 стався обстріл с. Слобожанське Харківського району. Пошкоджено приватний склад.

О 12:50 – обстріл с. Сенькове Куп'янського району. Поранень зазнав 17-річний хлопець, госпіталізований.

О 13:40 – ворожий обстріл с. Веселе Харківського району. Пошкоджено приватний будинок.

Близько 14:00 ворог обстріляв с. Олександрівка Богодухівського району. Пошкоджено 3 будинки.

О 14:34 внаслідок обстрілу с. Нечволодівка Куп'янського району загинув 50-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок.

Близько 22:50 ворог завдав удару по селищу Вільча Чугуївського району. Пошкоджено геріатричний пансіонат. Без постраждалих.

Також під ворожим вогнем знаходилися населені пункти Уди Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ Чугуївського району; Потихонове, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка Куп'янського району.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 8 січня 2024 року окупанти вчинили не менше 4 ракетних ударів по Харкову. Виникла пожежа, поранено жінку.