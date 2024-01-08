Ракетні удари по Харкову та масовані обстріли населених пунктів області: як минула доба, розповіли у ХОВА

Дві хвіли ракетних ударів зазнало місто Харків протягом доби.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.
7 січня о 22:18 ворог завдав удару по м. Харків ракетами С-300. Без постраждалих.
8 січня близько 07:00 окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 ракетних удари, тип – встановлюється. Пошкоджено підприємство, навчальний заклад. Травмовано 53-річну жінку, стан легкий. Потерпілу госпіталізували.
Близько 07:00 ворог обстріляв м. Зміїв Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. З-під завалу дістали 90- та 60-річних чоловіків. Ще одна жінка залишається під завалами.
Минулої доби авіаційн бомби впали на села Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.
Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:
Також під ворожим вогнем знаходилися населені пункти Уди Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ Чугуївського району; Потихонове, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка Куп'янського району.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 8 січня 2024 року окупанти вчинили не менше 4 ракетних ударів по Харкову. Виникла пожежа, поранено жінку.
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Заздалегідь приготуйтеся до того, що може піти негаразд. Особливої обережності слід дотримуватись у спілкуванні з оточуючими: високий ризик спровокувати емоційний вибух.
Протягом доби 8 січня у Харкові очікуються пориви північно-східного вітру, 15 - 20 м/с; хуртовина.
Щороку 8 січня у світі відзначають День ванни з піною.
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