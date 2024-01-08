Внаслідок ракетного удару по Харкову поранено жінку

Відомо про одну постраждалу внаслідок ракетного обстрілу Харкова вранці 8 січня 2024 року.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
За словами мера міста, цього ранку ворог бив по промисловим обʼєктам Харкова.
«Є пожежа та на даний момент одна постраждала жінка», – повідомиві Ігор Терехов.
Рятувальники ДСНС вже гасять пожежу. Медики надають допомогу пораненій.
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Наніше РЕДПОСТ писав, що вранці 8 січня 2024 року окупанти вчинили не менше 4 ракетних ударів по Харкову.
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Заздалегідь приготуйтеся до того, що може піти негаразд. Особливої обережності слід дотримуватись у спілкуванні з оточуючими: високий ризик спровокувати емоційний вибух.
Протягом доби 8 січня у Харкові очікуються пориви північно-східного вітру, 15 - 20 м/с; хуртовина.
Щороку 8 січня у світі відзначають День ванни з піною.
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