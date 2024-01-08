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08.01.2024  08:05   Рита Парфенова

Внаслідок ракетного удару по Харкову поранено жінку

Відомо про одну постраждалу внаслідок ракетного обстрілу Харкова вранці 8 січня 2024 року.

швидка допомога

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

За словами мера міста, цього ранку ворог бив по промисловим обʼєктам Харкова.

«Є пожежа та на даний момент одна постраждала жінка», – повідомиві Ігор Терехов.

Рятувальники ДСНС вже гасять пожежу. Медики надають допомогу пораненій.

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Наніше РЕДПОСТ писав, що вранці 8 січня 2024 року окупанти вчинили не менше 4 ракетних ударів по Харкову.

Источник:   Телеграм Ігоря Терехова
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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