08.01.2024 08:05 Рита Парфенова

Внаслідок ракетного удару по Харкову поранено жінку

Відомо про одну постраждалу внаслідок ракетного обстрілу Харкова вранці 8 січня 2024 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

За словами мера міста, цього ранку ворог бив по промисловим обʼєктам Харкова.

«Є пожежа та на даний момент одна постраждала жінка», – повідомиві Ігор Терехов.

Рятувальники ДСНС вже гасять пожежу. Медики надають допомогу пораненій.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Наніше РЕДПОСТ писав, що вранці 8 січня 2024 року окупанти вчинили не менше 4 ракетних ударів по Харкову.