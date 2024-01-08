На Харківщині російська ракета зруйнувала будинок: під завалами люди

У місті Зміїв Чугуївського району зафіксоване попадання у приватний будинок.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.
Медичні працівники надають допомогу двом постраждалим; за попередніми даними, під завалами можуть знаходитися ще дві людини.
Екстрені служби працюють на місці події.
Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 8 січня 2024 року окупанти вчинили не менше 4 ракетних ударів по Харкову. Виникла пожежа, поранено жінку.
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Заздалегідь приготуйтеся до того, що може піти негаразд. Особливої обережності слід дотримуватись у спілкуванні з оточуючими: високий ризик спровокувати емоційний вибух.
Протягом доби 8 січня у Харкові очікуються пориви північно-східного вітру, 15 - 20 м/с; хуртовина.
Щороку 8 січня у світі відзначають День ванни з піною.
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