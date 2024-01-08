08.01.2024 08:12 Рита Парфенова

На Харківщині російська ракета зруйнувала будинок: під завалами люди

У місті Зміїв Чугуївського району зафіксоване попадання у приватний будинок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.

Медичні працівники надають допомогу двом постраждалим; за попередніми даними, під завалами можуть знаходитися ще дві людини.



Екстрені служби працюють на місці події.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 8 січня 2024 року окупанти вчинили не менше 4 ракетних ударів по Харкову. Виникла пожежа, поранено жінку.