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08.01.2024  08:12   Рита Парфенова

На Харківщині російська ракета зруйнувала будинок: під завалами люди

У місті Зміїв Чугуївського району зафіксоване попадання у приватний будинок.

вибух

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.

Медичні працівники надають допомогу двом постраждалим; за попередніми даними, під завалами можуть знаходитися ще дві людини.

Екстрені служби працюють на місці події.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 8 січня 2024 року окупанти вчинили не менше 4 ракетних ударів по Харкову. Виникла пожежа, поранено жінку.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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