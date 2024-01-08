08.01.2024 08:38 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 8 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 15 разів виїзджали на гасіння пожеж, 4 з яких причинені російськими обстрілами.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби російські окупаційні війська спричинили 4 пожежі на Харківщині.



Вдень 7 січня ворог вдарив по приватному сектору м. Вовчанська. Внаслідок влучання снарядів сталася пожежа на території приватного маєтку. Горів житловий будинок, гараж та автомобіль. Загальна площа пожежі склала близько 100 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини та вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.



У вечірній час російські війська здійснили широкомасштабний обстріл цивільної інфраструктури Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області. Внаслідок попадання боєприпасів в селищі Великий Бурлук Куп'янського району виявлені серйозні пошкодження складських будівель та медичного закладу. У одному з приміщень агропідприємства спалахнула значна пожежа, зайнявши площу близько 1200 кв.м. На ліквідацію пожежі викликали 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та працівників ДСНС.



В місті Вовчанську ворог атакував соціальний заклад, що призвело до виникнення пожежі на площі 150 кв.м. За участі підрозділів ДСНС та місцевої пожежної команди були прийняті заходи щодо ліквідації наслідків обстрілу.



На щастя, за попередніми даними, у цих подіях не зафіксовано жертв чи постраждалих.



Також рятувальники ДСНС 4 рази залучались на перевірку місць влучання російських снарядів і ракет.



Загалом протягом доби з 7 по 8 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїзди, з яких:

15 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких були спричинені внаслідок ворожих обстрілів;

4 – на обстеження території після обстрілів;

5 – на допомогу населенню;

2 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 8 січня 2024 року окупанти вчинили не менше 4 ракетних ударів по Харкову. Виникла пожежа, поранено жінку.