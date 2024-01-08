08.01.2024 11:38 Рита Парфенова

Місце влучання російської ракети по Харкову показали в прокуратурі (фото)

У Харкові прокурори працюють на місцях ворожих ракетних ударів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У Київському районі м. Харкова ворожа ракета влучила на територію навчального закладу, задокументовано пошкодження будівель.



Наразі точний тип ракет встановлюється. Інформація буде доповнена.



Всі профільні служби працюють на місцях обстрілів. Слідчі дії тривають.





За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 удари. Пошкоджено підприємство та навчальний заклад, одна людина постраждала.