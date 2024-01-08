Від ракетного удару постраждала будівля Малоі Півленної залізниці у Харкові, – Ігор Терехов

Внаслідок ранкової ракетної атаки по Харкову пошкоджені будівлі професіонально-технічного закладу та малої південної залізниці.
Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляє РЕДПОСТ.
«Уночі був вибух біля приватного сектора поряд з адміністративною будівлею, на щастя , ніхто не постраждав. Але сьогодні зранку було 4 вибухи по місту. Зруйнована будівля професіонально-технічного училища. Крім цього, пошкоджена будівля Малої південної залізниці», – сказан він.
Міський голова додав, що внаслідок ранкового обстрілу постраждали двоє людей.
Ігор Терехов запевнив, що разом з керівництвом залізниці місто займеться відновленням будинку, бо на сьогодні Мала Південна є одним із символів Харкова.
«У житлових будинках станом на сьогодні у нас закрито практично всі контури. Але ми будем працювати над тим, щоб встановити вікна у будинках харків'ян. Головне завдання на теперішній час - щоб усі будинки харків'ян були з опаленням, водо- та електропостачанням, і це головне», – розповів Ігор Терехов.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 удари. Пошкоджено підприємство та навчальний заклад, одна людина постраждала.
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Заздалегідь приготуйтеся до того, що може піти негаразд. Особливої обережності слід дотримуватись у спілкуванні з оточуючими: високий ризик спровокувати емоційний вибух.
Протягом доби 8 січня у Харкові очікуються пориви північно-східного вітру, 15 - 20 м/с; хуртовина.
Щороку 8 січня у світі відзначають День ванни з піною.
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