    
Главная Новини Харкова Влада Від ракетного удару постраждала будівля Малоі Півленної залізниці у Харкові, – Ігор Терехов
08.01.2024  12:18   Рита Парфенова

Від ракетного удару постраждала будівля Малоі Півленної залізниці у Харкові, – Ігор Терехов

Внаслідок ранкової ракетної атаки по Харкову пошкоджені будівлі професіонально-технічного закладу та малої південної залізниці.


Фото: РЕДПОСТ

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляє  РЕДПОСТ.

«Уночі був вибух біля приватного сектора поряд з адміністративною будівлею, на щастя , ніхто не постраждав. Але сьогодні зранку було 4 вибухи по місту. Зруйнована будівля професіонально-технічного училища. Крім цього, пошкоджена будівля Малої південної залізниці», – сказан він.

Міський голова додав, що внаслідок ранкового обстрілу постраждали двоє людей.

Ігор Терехов запевнив, що разом з керівництвом залізниці місто займеться відновленням будинку, бо на сьогодні Мала Південна є одним із символів Харкова.

«У житлових будинках станом на сьогодні  у нас закрито практично всі контури. Але ми будем працювати над тим, щоб встановити вікна у будинках харків'ян.  Головне завдання на теперішній час - щоб усі будинки харків'ян були з опаленням, водо- та електропостачанням, і це головне», – розповів Ігор Терехов.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 удари. Пошкоджено підприємство та навчальний заклад, одна людина постраждала.

Тэги:  ігор терехов, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.01 Надзвичайні події Харків під ракетним обстрілом, пролунали вибухи 07.01 Влада Обстріл Харкова: тисячі вибитих вікон готові встановити міжнародні фонди 07.01 Влада Без опалення через обстріли ворога залишається лише один будинок - Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 