Як виглядає Мала Південна залізниця після ракетного удару по Харкову

Внаслідок ракетного обстрілу міста Харків вранці 8 січня 2024 року ушкодження отримала будівля дитячої залізниці.
Як повідомляє кореспондент РЕДПОСТ, ракетний удар завдав пошкодження будівлі вокзалу Малої Південної залізниці.
Внаслідок вибухові хвилі після ракетного удару у головній будівлі Малої Південної пошкоджено скління вітражу над входом, а також пошкоджені віконні рами й механізми в правому крилі будівлі.
На щастя, ніхто не постраждав. Тривають відновлювальні роботи.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ранкової ракетної атаки по Харкову пошкоджені будівлі професіонально-технічного закладу та малої південної залізниці.
Заздалегідь приготуйтеся до того, що може піти негаразд. Особливої обережності слід дотримуватись у спілкуванні з оточуючими: високий ризик спровокувати емоційний вибух.
Протягом доби 8 січня у Харкові очікуються пориви північно-східного вітру, 15 - 20 м/с; хуртовина.
Щороку 8 січня у світі відзначають День ванни з піною.
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