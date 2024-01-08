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08.01.2024  12:22   Рита Парфенова

Як виглядає Мала Південна залізниця після ракетного удару по Харкову

Внаслідок ракетного обстрілу міста Харків вранці 8 січня 2024 року ушкодження отримала будівля дитячої залізниці.


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє кореспондент РЕДПОСТ, ракетний удар завдав пошкодження будівлі вокзалу Малої Південної залізниці.

Внаслідок вибухові хвилі після ракетного удару у головній будівлі Малої Південної пошкоджено скління вітражу над входом, а також пошкоджені віконні рами й механізми в правому крилі будівлі.

На щастя, ніхто не постраждав. Тривають відновлювальні роботи.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ранкової ракетної атаки по Харкову пошкоджені будівлі професіонально-технічного закладу та малої південної залізниці.

 

 

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Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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