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08.01.2024  13:38   Рита Парфенова

Місця для медичної практики облаштують у пошкодженій ворожими обстрілами поліклініці Харкова

Представники компанії «COMEDEQ» з Чехії, що спеціалізується на виробництві медичного обладнання, здійснили робочий візит до Міської поліклініки №10.

Представники компанії «COMEDEQ» з Чехії

Як  повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на  Департамент охорони здоров'я, чеські партнери планують в найближчому майбутньому облаштувати робочі місця для медичної практики, зокрема у сферах хірургії, гінекології та загальної практики.

У департаменті нагадали, що внаслідок обстрілів поліклініка №10 зазнала серйозних пошкоджень, що призвело до зупинення медичного обслуговування мешканців Північної Салтівки та району Піски. У зв'язку з цим у жовтні минулого року була відкрита філія медичного закладу за новою адресою – вул. Метробудівників, 24 (на базі дитячої поліклініки). Тут жителі Харкова мають можливість отримати консультації лікарів, пройти обстеження та укласти декларацію з сімейним лікарем.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики побудували систему електроживлення для відділення екстреної медичної допомоги на вул. Метробудівників у Харкові, яке не працювало через пошкодження, завдані обстрілами на початку війни.

 

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  медицина, харків
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