Місця для медичної практики облаштують у пошкодженій ворожими обстрілами поліклініці Харкова

Представники компанії «COMEDEQ» з Чехії, що спеціалізується на виробництві медичного обладнання, здійснили робочий візит до Міської поліклініки №10.
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Заздалегідь приготуйтеся до того, що може піти негаразд. Особливої обережності слід дотримуватись у спілкуванні з оточуючими: високий ризик спровокувати емоційний вибух.
Протягом доби 8 січня у Харкові очікуються пориви північно-східного вітру, 15 - 20 м/с; хуртовина.
Щороку 8 січня у світі відзначають День ванни з піною.
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