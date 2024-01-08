Місця для медичної практики облаштують у пошкодженій ворожими обстрілами поліклініці Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент охорони здоров'я, чеські партнери планують в найближчому майбутньому облаштувати робочі місця для медичної практики, зокрема у сферах хірургії, гінекології та загальної практики.

У департаменті нагадали, що внаслідок обстрілів поліклініка №10 зазнала серйозних пошкоджень, що призвело до зупинення медичного обслуговування мешканців Північної Салтівки та району Піски. У зв'язку з цим у жовтні минулого року була відкрита філія медичного закладу за новою адресою – вул. Метробудівників, 24 (на базі дитячої поліклініки). Тут жителі Харкова мають можливість отримати консультації лікарів, пройти обстеження та укласти декларацію з сімейним лікарем.

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