Покинув коней та втік до росії: поліцейські офіцери громади взяли під опіку ферму на Харківщині

Під час російської окупації у старому Салтові було зруйновано все: будинки, дитячі садочки, магазини, а також кінний комплекс, який потрапив під обстріл понад 30 разів. Одна стайня повністю знищена, інша пошкоджена, загинуло лоша, а кобилу поранено.

Починаючи з серпня 2023 року, у громаді стали працювати офіцери громади Дмитро Новицький та Денис Керпек, які разом із конюхом доглядають та забезпечують їжу для тварин..

Поліцейський офіцер Дмитро Новицький розповідає: «Після окупації господар виїхав до російської федерації, залишивши 28 коней. З серпня ми допомагаємо їм».

З усього клубу залишився лише конюх Олексій, який працює тут уже 12 років. Він відданий своїй роботі, дбаючи про тварин: прибирає, вигулює, годує.

Олексій розповідає: «Денис з Дімою узялися за господарство, домовляються з фермерами, волонтерами, привозять сіно, овес, сіль».

Зимою найважче, адже стайні не опалюються, і приміщення частково зруйноване. Олексій та поліцейські ремонтують дах та вікна, але холод ускладнює догляд за тваринами.

Тварина, поранена під час обстрілу, ще не одужала. Поліцейські знайшли ветеринара для її огляду.