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08.01.2024  14:12   Рита Парфенова

Покинув коней та втік до росії: поліцейські офіцери громади взяли під опіку ферму на Харківщині

У Старосалтівській громаді фактично без господаря зосталися 28 породистих скакунів: їми опікуються місцеві поліцейські та конюх.

По це повідомили у Поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Під час російської окупації у старому Салтові було зруйновано все: будинки, дитячі садочки, магазини, а також кінний комплекс, який потрапив під обстріл понад 30 разів. Одна стайня повністю знищена, інша пошкоджена, загинуло лоша, а кобилу поранено.

Починаючи з серпня 2023 року, у громаді стали працювати офіцери громади Дмитро Новицький та Денис Керпек, які разом із конюхом доглядають та забезпечують їжу для тварин..

Поліцейський офіцер Дмитро Новицький розповідає: «Після окупації господар виїхав до російської федерації, залишивши 28 коней. З серпня ми допомагаємо їм».

З усього клубу залишився лише конюх Олексій, який працює тут уже 12 років. Він відданий своїй роботі, дбаючи про тварин: прибирає, вигулює, годує.

Олексій розповідає: «Денис з Дімою узялися за господарство, домовляються з фермерами, волонтерами, привозять сіно, овес, сіль».

Зимою найважче, адже стайні не опалюються, і приміщення частково зруйноване. Олексій та поліцейські ремонтують дах та вікна, але холод ускладнює догляд за тваринами.

Тварина, поранена під час обстрілу, ще не одужала. Поліцейські знайшли ветеринара для її огляду.

Поліцейські вказують на те, що наразі неможливо юридично вирішити питання з конями через відсутність зв'язку з їхнім власником. Він взяв всі документи на тварин та не виходить на зв'язок. Пропозиції людей забрати коней по одному або по два виявилися неможливими, оскільки їхнє передача комусь просто так є неприпустимою. Тому Дмитро та Денис прийшли до висновку, що єдиною опцією залишається подальший догляд за тваринами.

Деяке харчування та побутові речі для кінного клубу правоохоронці дістають самі, але у більшості випадків звертаються до волонтерів та фермерів та роблять усе, щоб ці тварини не загинули.

 

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  поліція, харків
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