У Харкові за тиждень на грип та ГРВІ захворіло понад тисячу людей

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, зокрема, за минулий тиждень було зареєстровано 66 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Показник захворюваності склав 75,7 на 100 тис. населення, що на 82% нижче від епідемічного порогу і вказує на низький рівень інтенсивності епідемічного процесу.

Протягом тижня госпіталізовано 124 особи, із них три – в реанімаційне відділення інтенсивної терапії з COVID-19. Загалом серед госпіталізованих 28% – діти до 17 років.

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