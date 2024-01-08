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08.01.2024  14:45   Рита Парфенова

У Харкові за тиждень на грип та ГРВІ захворіло понад тисячу людей

За період з 1 по 7 січня у Харкові зафіксовано 1071 випадок захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, при цьому 48% із них становлять діти.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, зокрема, за минулий тиждень було зареєстровано 66 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Показник захворюваності склав 75,7 на 100 тис. населення, що на 82% нижче від епідемічного порогу і вказує на низький рівень інтенсивності епідемічного процесу.

Протягом тижня госпіталізовано 124 особи, із них три – в реанімаційне відділення інтенсивної терапії з COVID-19. Загалом серед госпіталізованих 28% – діти до 17 років.

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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 8 січня 2024 року.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  грип, харків
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