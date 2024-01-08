У Харкові за тиждень на грип та ГРВІ захворіло понад тисячу людей

За період з 1 по 7 січня у Харкові зафіксовано 1071 випадок захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, при цьому 48% із них становлять діти.
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Заздалегідь приготуйтеся до того, що може піти негаразд. Особливої обережності слід дотримуватись у спілкуванні з оточуючими: високий ризик спровокувати емоційний вибух.
Протягом доби 8 січня у Харкові очікуються пориви північно-східного вітру, 15 - 20 м/с; хуртовина.
Щороку 8 січня у світі відзначають День ванни з піною.
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