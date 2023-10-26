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26.10.2023  18:16   Рита Парфенова

На Північній Салтівці у Харкові заживили модульні будинки швидкої допомоги (фото)

Енергетики побудували систему електроживлення для відділення екстреної медичної допомоги на вул. Метробудівників у Харкові, яке не працювало через пошкодження, завдані обстрілами на початку війни.

Енергетики побудували систему електроживлення для відділення екстреної медичної допомоги на вул. Метробудівників у Харкові

Як  повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківобленерго", раніше відділення було розташоване на базі міської поліклініки №10. Тепер фахівці «Харківобленерго» зробили кабельний вивід з місцевої підстанції, змонтували нову повітряну лінію до модульних будинків та встановили прилад обліку електроенергії.

«Бригада працювала з використанням спецтехніки, зокрема підйомника. Сама електропідстанція, від якої буде живитися відділення швидкої допомоги, на початку війни постраждала від обстрілів та згодом була реконструйована. В рамках реконструкції було замінено трансформатор та відремонтована сама будівля підстанції», – розповів начальник Центрального району електричних мереж (РЕМ) «Харківобленерго» Сергій Гасюк.

Енергетики побудували систему електроживлення для відділення екстреної медичної допомоги на вул. Метробудівників у Харкові

За словами директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, всередині модульних будинків є усі зручності та обладнання, необхідне для роботи швидкої.

«На базі відділення цілодобово будуть чергувати 10 бригад. У нас вже давно немає територіальної прив'язки, але у першу чергу це відділення забезпечить обслуговування Північної Салтівки, Кільцевої дороги та частини Харківського району», - зазначив Віктор Забашта.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області, в селі Липці та Кам’янка, встановили нові модульні клініки первинної медичної допомоги.

Енергетики побудували систему електроживлення для відділення екстреної медичної допомоги на вул. Метробудівників у Харкові

Енергетики побудували систему електроживлення для відділення екстреної медичної допомоги на вул. Метробудівників у Харкові

Источник:   АТ «Харківобленерго»
 Тэги:  медицина, швидка допомога, харківобленерго, харків
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