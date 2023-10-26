26.10.2023 17:34 Рита Парфенова

На телефони харків'ян приходять фейкові смс

У Харкові окупанти розсилають смс із пропозицією інформувати про ЗСУ в обмін на гроші.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, росіяни вкотре поширюють фейкову інформацію.

Зокрема на телефонні номери харків'ян приходять смс із пропозицією інформувати про ЗСУ в обмін на гроші.



«Закликаємо в жодному разі не переходити за посиланнями, вказаними в цих смс! Також наголошуємо, що нікому не можна повідомляти про місця розташування українських воїнів або військової техніки», – попереджають у ХОВА.

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Містян закликають не піддавайтися на ворожі провокації та дотримуйтися інформаційної гігієни.

Раніше РЕДПОСТ писв, що у компанії Нафтогаз закликають клиєнтів у жодному разі не передавати свої дані стороннім особам.