На телефони харків'ян приходять фейкові смс

У Харкові окупанти розсилають смс із пропозицією інформувати про ЗСУ в обмін на гроші.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, росіяни вкотре поширюють фейкову інформацію.
Зокрема на телефонні номери харків'ян приходять смс із пропозицією інформувати про ЗСУ в обмін на гроші.
«Закликаємо в жодному разі не переходити за посиланнями, вказаними в цих смс! Також наголошуємо, що нікому не можна повідомляти про місця розташування українських воїнів або військової техніки», – попереджають у ХОВА.
Раніше РЕДПОСТ писв, що у компанії Нафтогаз закликають клиєнтів у жодному разі не передавати свої дані стороннім особам.
Комментариев: 0
Починайте велику справу - спробуйте знайти в ній реальний інтерес. Якщо вдасться, успіх вам забезпечений!
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
З 2023 року цього дня у нашій країні відзначатимуть День української писемності та мови.
влажность:
давление:
ветер: