26.10.2023 17:17 Рита Парфенова

На мокрому від дощу проспекті у Харкові зіштовхнулись п'ять автомобілів (фото)

Поліція Харкова з’ясовує обставини ДТП за участі п’яти автомобілей

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, аварія на проспекті Героїв Харкова сталася 26 жовтня близько 10:40.

Водій «Mitsubishi Galant» скоїв зіткнення з транспортними засобами «Audi A6», «Hyundai Sonata», «Skoda Rapid», з наступним наїздом на автомобіль «ВАЗ 2106».

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Внаслідок зіткнення 45-річний водій «Hyundai Sonata» отримав забої. Його доставили до лікарні.



Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку. Всі обставини ДТП встановлюються.