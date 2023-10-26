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26.10.2023  17:17   Рита Парфенова

На мокрому від дощу проспекті у Харкові зіштовхнулись п'ять автомобілів (фото)

Поліція Харкова з’ясовує обставини ДТП за участі п’яти автомобілей

ДТП на проспекті Героїв Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, аварія на проспекті Героїв Харкова сталася 26 жовтня близько 10:40.

Водій «Mitsubishi Galant» скоїв зіткнення з транспортними засобами «Audi A6», «Hyundai Sonata», «Skoda Rapid», з наступним наїздом на автомобіль «ВАЗ 2106».

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ДТП на проспекті Героїв Харкова ДТП на проспекті Героїв Харкова

Внаслідок зіткнення 45-річний водій «Hyundai Sonata» отримав забої. Його доставили до лікарні.

Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку. Всі обставини ДТП встановлюються.

Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція розшукує свідків ДТП у Харкові

 

ДТП на проспекті Героїв Харкова ДТП на проспекті Героїв Харкова

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
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