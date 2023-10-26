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26.10.2023  16:24   Рита Парфенова

Харків'янам пропонють нові способи оплати за розподіл газу

Оплатити за розподіл газу можна через особистий кабінет на сайті «Газмережі».

Газмережі

Для клієнтів Харківської та Харківської міської філій «Газмережі» відкрита можливість оплачувати за розподіл газу через особистий кабінет на сайті «Газмережі», повідомляє РЕДПОСТ.

Для оформлення платежу потрібно увійти або зареєструвати особистий кабінет за посиланням https://my.grmu.com.ua/login. У верхній частині кабінету натиснути кнопку «Оплатити» та ввести суму платежу.

При заповненні форми рекомендуємо клієнтам вказати свою поштову скриньку. У цьому випадку квитанція з підтвердженням оплати надійде на еmail споживача.

Оплата через особистий кабінет на сайті «Газмережі» здійснюється за допомогою платіжної системи EasyPay.

Крім того, оплатити за розподіл газу можна:

  • за допомогою мобільних додатків Ощад та Приват
  • у касах Приватбанку та Ощадбанку
  • у відділеннях Укрпошти.

Раніше РЕДПОСТ писв, що у компанії Нафтогаз закликають клиєнтів у жодному разі не передавати свої дані стороннім особам.

 

Источник:   Харківська міська філія «Газмережі»
 Тэги:  газ, харків
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