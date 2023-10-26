26.10.2023 15:50 Рита Парфенова

Двоє мешканців Харківщини відбуватимуть строки за ґратами за ухилення від мобілізації

Суди Харківської області винесли вироки мешканцям регіону, які отримали повістки, але не прибули до ТЦК.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зокрема, прокурори довели, що мешканець смт Близнюки у березні цього року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. У квітні чоловік отримав повістку для прибуття до другого відділу Лозівського РТЦК та СП для відправлення до військової частини. Однак, будучи попередженим про відповідальність за ухилення від призову і не маючи підстав для відстрочки, чоловік вирішив не виконувати свій обов’язок та за повісткою не з’явився.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Він пояснив, що ухилявся від мобілізації через недоброзичливе, на його думку, ставлення з боку співробітників РТЦК та СП.

Обвинувальний вирок виніс Близнюківський районний суд Харківської області.

Другий ухилянт — мешканець м. Красноград. Будучи придатним до проходження до військової служби, що підтверджує відповідний висновок ВЛК, чоловік, у травні цього року, отримавши повістку для прибуття до Красноградського РТЦК та СП, не прибув без поважних причин.

У суді чоловік свою вину визнав, зазначивши, що не має бажання служити в ЗСУ.\

Обвинувальний вирок стосовно нього виніс Красноградський районний суд Харківської області.

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За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської та Красноградської окружних прокуратур Харківської області визнано винними 34-річного і 38-річного чоловіків в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Їм обом призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироків.

Раніше РЕДПОСТ писав, що співробітники Служби безпеки викрили та блокували на Харківщині ще один канал незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон.

Источник: Прокуратура Харківської області

прокуратура, харків Тэги: мобілізація