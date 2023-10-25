25.10.2023 16:00 Віталій Хінєвіч

У Харківській області заблоковано ще один канал втечі ухилянтів за кордон

Співробітники Служби безпеки викрили та блокували на Харківщині ще один канал незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, за даними слідства, організатором каналу виявився 39-річний харків'янин, переселенець з окупованої частини Луганської області.

Задокументовано, що зловмисник домовлявся про безпідставне внесення чоловіків до інформаційної системи "Шлях" в якості волонтерів благодійного фонду. Це дозволяло ухилянтам безперешкодно виїхати за кордон як водії, які нібито здійснюють доставку гуманітарних вантажів для ЗСУ, і врешті-решт залишитися за кордоном. Така послуга коштувала втікачам 12 тис доларів США.

До того ж, організатор каналу давав своїм "клієнтам" вказівки і рекомендації як уникнути викриття з боку контролюючих органів під час перетину держкордону. А щоб убезпечити себе - навіть вимагав у втікачів власноручно скласти розписку, що вони нібито зобов'язуються повернутися в Україну з гуманітарним вантажем.

У ході операції оперативники СБУ задокументували одержання організатором каналу від одного із замовників першої частини обумовленої суми. Під час отримання від "клієнта" остаточного розрахунку в розмірі 10 900 доларів та передачі йому відповідних документів зловмисника було затримано "на гарячому".

На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів організатору оборудки повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів).

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За такий злочин ділку загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності усього кола осіб, причетних до функціонування цього незаконного каналу.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва обласної прокуратури.