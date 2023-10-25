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25.10.2023  16:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові горів речовий ринок (фото, відео)

Займання ринку сталося 25 жовтня у Салтівському районі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
25 жовтня о 13:11 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території речового ринку Салтівського району міста Харкова. 
 
 
До місця події за підвищеним номером складності було направлено 11 відділень на автоцистернах, 2 відділення на спеціальних аварійно-рятувальних автомобілях, загалом 80 рятувальників.
 
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На момент прибуття вогнеборців  вогнем були охоплені 14 торговельних павільйонів на загальній площі близько 500 кв.м.  О 13:57 пожежу було локалізовано, о 15:41 повністю ліквідовано.
 
 
Завдяки оперативним діям рятувальників вдалось запобігти поширенню полум'я на сусідні торгові об'єкти. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі рятувальники гасили пожежу у павільоні із автозапчастинами на Харківщині (фото).
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  пожежа, харків
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