25.10.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові горів речовий ринок (фото, відео)

Займання ринку сталося 25 жовтня у Салтівському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

25 жовтня о 13:11 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території речового ринку Салтівського району міста Харкова.

До місця події за підвищеним номером складності було направлено 11 відділень на автоцистернах, 2 відділення на спеціальних аварійно-рятувальних автомобілях, загалом 80 рятувальників.

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На момент прибуття вогнеборців вогнем були охоплені 14 торговельних павільйонів на загальній площі близько 500 кв.м. О 13:57 пожежу було локалізовано, о 15:41 повністю ліквідовано.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалось запобігти поширенню полум'я на сусідні торгові об'єкти. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.