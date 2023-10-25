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25.10.2023  13:49   Рита Парфенова

Вночі рятувальники гасили пожежу у павільоні із автозапчастинами на Харківщині (фото)

На Харківщині вночі сталася пожежа, під час якої згорів торговий павільйон із автозапчастинами.

На Харківщині вночі сталася пожежа, під час якої згорів торговий павільйон із автозапчастинами.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області, пожежні виїхали на місце події після отримання повідомлення про пожежу о 23:00 за адресою вул. Харківська у місті Чугуїв. Вогонь охопив торговий павільйон площею близько 15 квадратних метрів, де торгували автозапчастинами.

Пожежу оперативно локалізували та повністю ліквідували о 00:02.  Постраждалих в результаті інциденту не виявлено.

Зараз фахівці працюють над встановленням причин загоряння. На місці події працювали рятувальники з місцевого пожежно-рятувального підрозділу та зведеного загону Луганського гарнізону ДСНС Луганщини.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 23 по 24 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди.

 

На Харківщині вночі сталася пожежа, під час якої згорів торговий павільйон із автозапчастинами.

Источник:   Головне управління ДСНС України у Луганській області
 Тэги:  дснс, пожежа, харків
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