25.10.2023 13:49 Рита Парфенова

Вночі рятувальники гасили пожежу у павільоні із автозапчастинами на Харківщині (фото)

На Харківщині вночі сталася пожежа, під час якої згорів торговий павільйон із автозапчастинами.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області, пожежні виїхали на місце події після отримання повідомлення про пожежу о 23:00 за адресою вул. Харківська у місті Чугуїв. Вогонь охопив торговий павільйон площею близько 15 квадратних метрів, де торгували автозапчастинами.



Пожежу оперативно локалізували та повністю ліквідували о 00:02. Постраждалих в результаті інциденту не виявлено.

Зараз фахівці працюють над встановленням причин загоряння. На місці події працювали рятувальники з місцевого пожежно-рятувального підрозділу та зведеного загону Луганського гарнізону ДСНС Луганщини.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 23 по 24 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди.