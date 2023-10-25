25.10.2023 12:53 Рита Парфенова

П'яній мешканець Харківщини вбив сусіда по сховищу

Суд виніс вирок мешканцю м. Ізюм, який забив до смерті сусіда по укриттю.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прокуратуру Харківської області, у травні цього року 46-річний чоловік вчинив умисне вбивство в місті Ізюм під час суперечки зі своїм 28-річним сусідом в бомбосховищі. Зловмисник наніс потерпілому не менше 11 ударів дерев'яною палицею по голові і кінцівках. Лікарі швидкої допомоги констатували смерть 28-річного чоловіка на місці події. Зловмисник був затриманий правоохоронцями.

Також встановлено, що раніше, 11 березня цього року, обвинувачений напав на свого знайомого під час "вечірки", внаслідок чого потерпілий отримав тілесні ушкодження від ударів по голові та інших частинах тіла.

Обвинувачений визнав свою вину під час судового розгляду, і його засудили до 7 років позбавлення волі за статтями 115 (умисне вбивство) і 121 (поранення) Кримінального кодексу України. Рішення суду може бути оскаржене у встановлений законом строк апеляційним порядком.

Раніше РЕДПОСТ писав, що пенсіонер з Нових Будинків у Харкові відбуватиме строк за ґратами за умисне вбивство власного сина.